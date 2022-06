Grand Slams: Auch Becker mit Genesungswünschen an Zverev

Der 25-Jährige werde am Montag zu weiteren Untersuchungen in die Heimat reisen, „wo es dann die finale Diagnose gibt“, so Mischa Zverev weiter. Sein Bruder war am Freitag im hochklassigen Halbfinalduell gegen den Spanier Rafael Nadal beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 mit dem rechten Fuß umgeknickt und musste die Partie aufgeben.