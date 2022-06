Nadal für Wimbledon optimistisch: "Es gibt eine Chance"

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal plant trotz seiner großen Fußprobleme die Teilnahme am Rasen-Klassiker in Wimbledon (ab 27. Juni). „Es ist meine Absicht, in Wimbledon zu spielen“, sagte der Grand-Slam-Rekordsieger am Freitag bei einer Pressekonferenz auf seiner Heimatinsel Mallorca.