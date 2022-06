Nadal klettert in Weltrangliste auf Rang vier

Ganz vorne liegt noch bis zur kommenden Woche Novak Djokovic. Der Serbe, der in Roland Garros im Viertelfinale an Nadal gescheitert war, wird seine Spitzenposition aber am 13. Juni an den Russen Daniil Medwedew verlieren, da die Punkte seines Vorjahreserfolgs in Paris aus der Wertung fallen. Olympiasieger Alexander Zverev bleibt Dritter.