Nicht zu weit blicken: Kerber schaut nur auf Linette

In der geht es am Mittwoch gegen die Polin Magda Linette, Nummer 65 der Weltrangliste. Erst kürzlich in Straßburg, auf dem Weg zu Kerbers erstem Turniersieg in diesem Jahr, standen sich beide gegenüber. "Das wird nicht einfach", meint Kerber, "sie ist eine Kämpferin und hat in Paris Ons Jabeur geschlagen."