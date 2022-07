Deutsches Viertelfinale: Rittner wagt keine Prognose

Barbara Rittner wagt vor dem mit Spannung erwarteten deutschen Viertelfinale in Wimbledon zwischen der 22-jährigen Jule Niemeier (Dortmund) und der zwölf Jahre älteren Tatjana Maria (Bad Saulgau) am Dienstag (14.00 Uhr/Sky) keine Prognose. "Ich habe bei diesem Spiel wirklich keine Ahnung", sagte die Tennis-Bundestrainerin im Gespräch mit deutschen Medien: "Das ist komplett offen. Es entscheidet die berühmte Tagesform. Wer an diesem Tag bereit ist für etwas Großes."