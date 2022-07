Wimbledon 2022: Alles nur Show bei Kyrgios? Ex-Manager nimmt ihn in Schutz

Für Morris, der Kyrgios entdeckt und zehn Jahre begleitet hatte, keine Überraschung. „Auch in dieser Woche spielt er die Rolle des Schurken gut. Und es ist genau das: eine Rolle.“ Morris glaubt, Kyrgios brauche „nur Führung“, jemand müsse ihm „den richtigen Weg zeigen“, denn: „Es ist so besonders und einzigartig, wie er ist und was er für das Spiel bringt.“