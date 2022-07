Nadal gibt in Wimbledon verletzungsbedingt auf

Kyrgios zieht damit kampflos in sein erstes Grand-Slam-Finale ein. Bereits in seinem Viertelfinale gegen Taylor Fritz (USA) stand Nadal kurz vor der verletzungsbedingten Aufgabe, setzte sich am Ende aber in fünf Sätzen durch. Nadal verpasst damit die Chance auf den Grand Slam, nachdem er in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und den French Open triumphiert hatte.