Tennis: Wimbledon legt Berufung gegen Strafe der WTA ein

Wie zuerst die Daily Mail berichtete und von ESPN bestätigt wurde, verhängte die WTA eine Strafe in Höhe von einer Million Dollar als Reaktion auf die Entscheidung. 250.000 Dollar muss der All England Lawn Tennis and Croquet Club als Veranstalter zahlen, 750.000 Dollar fallen auf den britischen Tennisverband Lawn Tennis Association. (NEWS: Alles zu Wimbledon)