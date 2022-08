Tennis: Deutsche Herren bei US Open schon zu Beginn eher Außenseiter

In Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) scheiterten zwei bislang verlässliche Major-Teilnehmer zudem in der Qualifikation. Kohlmann verwies allerdings darauf, dass Otte und Gojowczyk im vergangenen Jahr ungeahnte Siege bis ins Achtelfinale schafften und Marterer in der Qualifikation einen guten Eindruck hinterlassen habe.