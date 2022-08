Marterer im Hauptfeld der US Open

Tennisprofi Maximilian Marterer hat es ins Hauptfeld der US Open geschafft. Der Nürnberger setzte sich am Freitag in der letzten Runde der Qualifikation mit 6:4, 6:3 gegen Riccardo Bonadio aus Italien durch. Marterer ist bei den Männern der vierte Deutsche neben Oscar Otte (Köln), Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk (München).