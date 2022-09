Rittner: "Furchtlose" Niemeier hat "nichts zu verlieren"

Kas glaubt an Niemeier, weil diese "stabil und klar" in wichtigen Situationen bleibe. Das hatte sie bereits in Wimbledon bewiesen, als sie bei ihrem erst zweiten Grand-Slam-Turnier das Viertelfinale erreichte. Am Montag (ca. 20 Uhr MESZ/Eurosport) hat sie gegen Swiatek die nächste Chance auf die Runde der besten Acht bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere der Welt.