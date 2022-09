US Open: Doppel-Experte Pütz verpasst Viertelfinale

New York (SID) - Doppel-Experte Tim Pütz hat das Viertelfinale der US Open verpasst. Der 34-jährige Frankfurter unterlag an der Seite des Neuseeländers Michael Venus in der Runde der letzten 16 mit 7:6 (7:2), 4:6, 3:6 Juan Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien.