US Open: Kurioses Comeback! "Beer Girl" sorgt bei US Open für Begeisterung

Und die junge Blondine steht nicht zum ersten Mal im Rampenlicht. Bereits bei der letzten Ausgabe der US Open sorgte sie mit ihren Fertigkeiten am Becher für Aufsehen und wurde von der Internetgemeinde passenderweise zum „Beer Girl“ getauft. In diesem Jahr kehrte Megan Lucky also zurück, um den Tennisfans zu beweisen, dass sie nichts verlernt hat.