Australian Open: Djokovic für Nadal der Topfavorit

Nadal hatte zuletzt beim United Cup in Sydney Niederlagen gegen den Briten Cameron Norrie und Lokalmatador Alex de Minaur kassiert, beim Auftakt in Melbourne bekommt es der 36-Jährige mit Jack Draper (Großbritannien/21) zu tun. Dieser sei "wahrscheinlich einer der härtesten Gegner", auf die er in der ersten Runde hätte treffen können, so Nadal, "er ist jung, stark und klettert sehr, sehr schnell in der Rangliste".