Australian Open: Struff, Hanfmann und Lys schaffen Quali

Insgesamt werden in diesem Jahr zehn deutsche Profis im Melbourne Park dabei sein - fünf bei den Männern und fünf bei den Frauen. Ihre Premiere auf Grand-Slam-Level feiert die aufstrebende Hamburgerin Lys. An ihrem 21. Geburtstag bezwang die Spielerin des deutschen Billie-Jean-King-Cup-Teams in der dritten Quali-Runde Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra) 6:3, 6:4.