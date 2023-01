Australian Open: Zverev in zweiter Runde gegen Mmoh

Die Partie von Zverevs Gegner hatte bereits am Dienstag angefangen, konnte aufgrund von Regens aber erst am Mittwoch beendet werden. Die deutsche Nummer eins und der Weltranglisten-107. sind bisher einmal aufeinandergetroffen. 2016 setzte sich Zverev in Miami in zwei Sätzen durch. Mmoh ist in Melbourne als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht.