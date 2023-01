TENNIS: Jule Niemeier will in der ersten Runde der Australian Open gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek Revanche nehmen. Bei den US Open im vergangenen Spätsommer hatte die Dortmunderin der Polin einen großen Kampf geliefert, Deutschlands Nummer eins verlor das Achtelfinale aber in drei Sätzen. Spielbeginn ist um 9.00 Uhr MEZ. Am Montag sind in Melbourne noch fünf weitere Deutsche gefordert, Olympiasieger Alexander Zverev ist am Dienstag an der Reihe.