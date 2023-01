Djokovic mit großem Respekt vor Tsitsipas

Novak Djokovic geht mit viel Respekt vor seinem Herausforderer Stefanos Tsitsipas ins Finale der Australian Open. „Er ist in einer großartigen Form“, sagte Djokovic mit Blick auf das Duell am Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport), in dem er seinen 22. Grand-Slam-Titel gewinnen will: „Ich weiß, was auf mich zukommt, und freue mich.“