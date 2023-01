Rune macht in Melbourne Eindruck

Teenager Holger Rune macht in Melbourne weiter Eindruck. Der 19 Jahre alte Däne ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Rune setzte sich am Samstag 6:4, 6:2, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Ugo Humbert durch und geht nun ein schweres Duell mit Andrej Rublew an. Der Russe schaltete den Engländer Daniel Evans 6:4, 6:2, 6:3 aus.