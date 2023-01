Sportwetten: Djokovic vor zehntem Titel in Melbourne

Bei den Frauen ist Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (7,00) in ihrem Erstrundenmatch gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek (1,09) klare Außenseiterin. Die Polin gilt mit einer Titelquote von 3,40 auch als Topfavoritin auf den Titel. Tatjana Maria, die mit ihrem Sieg gegen Niemeier in London das Halbfinale erreicht hatte, ist mit einer Quote von 1,53 gegen die Qualifikantin Lucrezia Stefanini (2,45) leicht favorisiert.