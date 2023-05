Brisanter Auftaktsieg: Sabalenka bezwingt Ukrainerin Kostjuk

Dies hatte die 20-Jährige zuletzt auch bei ihrem ersten WTA-Turniersieg in Austin getan, nachdem sie die Russin Warwara Gratschewa im Finale besiegt hatte. Die in Kiew geborene Kostjuk ist eine scharfe Kritikerin der Tennisverbände für deren Umgang mit Profis aus Russland und dem belarussischen Verbündeten nach der Invasion in die Ukraine. Nach dem Spiel wurde Kostjuk vom Pariser Publikum mit vereinzelten Pfiffen bedacht.

Sabalenka hatte zuvor Verständnis für die ablehnende Haltung ihrer Gegnerin gezeigt. "Es ist okay, wenn sie mich hasst", sagte die 25-Jährige am Freitag: "Wenn ich könnte, würde ich den Krieg beenden."

Die Australian-Open-Siegerin Sabalenka gilt in Roland Garros als eine der größten Herausforderinnen der Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen. Im Finale des Sandplatz-Masters in Madrid besiegte sie Swiatek in drei Sätzen. In Roland Garros kam Sabalenka bislang aber nie über die dritte Runde hinaus.