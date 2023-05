Djokovic locker in Runde zwei - Alcaraz zieht nach

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien) hat sich in der ersten Runde der French Open keine Blöße gegeben - und Carlos Alcaraz (Spanien) zog entschlossen nach. Gegen den Debütanten Aleksandar Kovacevic (24/USA) hatte Djokovic nur im dritten Satz Probleme und siegte schließlich mit 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Der Weltranglistendritte trifft in der zweiten Runde auf den ungesetzten Marton Fucsovics aus Ungarn.

Djokovic peilt in Roland Garros den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines Dauerrivalen Rafael Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.