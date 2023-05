French Open: Niemeier scheitert in Runde eins

Jule Niemeier hat zum Auftakt der French Open den erhofften Überraschungssieg verpasst. Gegen die an Position neun gesetzte Russin Darja Kassatkina verlor die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 ihr Erstrundenmatch am späten Sonntagabend mit 3:6, 4:6.

Niemeier, die große Probleme mit ihrem Aufschlag hatte und acht Breaks kassierte, schaffte somit auch im zweiten Anlauf in Roland Garros nicht den Einzug in die zweite Runde. Im Anschluss an ihr Grand-Slam-Debüt bei den French Open im vergangenen Jahr hatte die Dortmunderin in Wimbledon und mit ihrem Achtelfinaleinzug bei den US-Open für Furore gesorgt. 2023 läuft es für die 23-Jährige jedoch noch überhaupt nicht rund.