French Open: Zverev optimistisch vor Auftakt gegen Harris

Alexander Zverev geht optimistisch in seine erste Partie bei den French Open. „Ich bin jetzt in einem anderen Zustand, als ich es in Australien war“, sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger, der am Dienstagmittag (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft: „Jetzt bin ich gesund. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass ich mein Tennis finden kann.“