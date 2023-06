Djokovic: „Möchte nicht sagen, dass ich der Größte bin“

"Ich überlasse diese Diskussionen, wer der Größte ist, anderen", sagte Djokovic: "Aber ich habe natürlich großes Vertrauen in mich selbst. Diese Trophäe ist eine weitere Bestätigung für die Qualität des Tennisspiels, zu dem ich immer noch in der Lage bin." Die Bedeutung der Grand Slams wollte Djokovic im Anschluss auch gar nicht kleinreden: "Das sind die Turniere, die am meisten wert sind in der Geschichte unseres Sports."