Dreisatzsieg gegen Dimitrow: Zverev im Viertelfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open auch die knifflige Aufgabe gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow gelöst und steht im Viertelfinale des Sandplatz-Grand-Slams. 6:1, 6:4, 6:3 gewann der Olympiasieger nach einer starken Leistung und machte nach seiner langen Verletzungspause den nächsten Schritt zurück in die Weltspitze. Im Viertelfinale wartet mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry die nächste lösbare Aufgabe.

Zverev steht damit zum fünften Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Paris und kämpft am Mittwoch um die dritte Halbfinalteilnahme in Folge. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung auf das Turnier ist das bereits ein Erfolg - der 26-Jährige profitierte aber auch von einer günstigen Auslosung.