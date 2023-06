„Du bist zurück“: Becker glaubt an Zverev

Sein nächster Gegner ist Frances Tiafoe in der Night Session am Samstag (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport). Der US-Amerikaner spiele in diesem Jahr, "sein bestes Tennis", in Houston/Texas gewann er seinen ersten Titel auf Sand. Auf den europäischen Ascheplätzen war der Weltranglistenzwölfte nicht ganz so erfolgreich: In Barcelona, Madrid und Rom kam Tiafoe nie über die Runde der besten 32 Spieler hinaus.