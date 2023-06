French Open: Swiatek solidarisiert sich mit Ukrainerinnen

„Sie haben meine Unterstützung, weil ich weiß, dass ihre Situation nicht leicht ist“, sagte die 22 Jahre alte Nummer eins der Tennisweltrangliste nach ihrem Finalerfolg über die Tschechin Karolina Muchova in Paris: „Wenn ich in ihren Schuhen stecken würde, wüsste ich nicht, ob ich in der Lage wäre anzutreten.“