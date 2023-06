Mit 43 Jahren! Venus Williams erhält Wildcard für Wimbledon

Wie der All England Club am Mittwoch mitteilte, erhält die US-Amerikanerin für das Rasen-Highlight (ab 3. Juli) eine Wildcard.

Erst am Montag hatte die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin beim WTA-Turnier in Birmingham mit dem Sieg über die Italienerin Camila Giorgi für Aufsehen gesorgt - nur fünf Frauen war es zuvor gelungen, mit 43 Jahren oder älter ein Einzel-Match auf der WTA-Tour zu gewinnen.

In Wimbledon hatte Williams in den Jahren 2000, 2001, 2005, 2007 und 2008 triumphiert. 2017 hatte sie an der Church Road noch einmal das Finale erreicht, aber gegen die Spanierin Garbine Muguruza verloren.