Alcaraz und Rune: Duell mit Vergangenheit

Vor seinem Viertelfinal-Duell bei den 136. All England Championships hat der Däne Holger Rune an seine Vergangenheit mit Carlos Alcaraz erinnert. Der Däne spielte einst gemeinsam mit dem Spanier Doppel beim populären Nachwuchsturnier Les Petits As für 12- bis 14-Jährige im französischen Tarbes. Danach seien beide Freunde geblieben. „Ich habe gute Erinnerungen“, sagte Rune.