Deutscher Mittwoch in Wimbledon mit Zverev, Maria und Co.

Nach dem völlig verregneten Dienstag hoffen die deutschen Tennisprofis in Wimbledon auf einen magischen Mittwoch.

Um 12.00 Uhr deutscher Zeit soll die letztjährige Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen die Rumänin Sorana Cirstea in die 136. All England Championships einsteigen - am Abend folgt das Match ihrer Vorjahres-Viertelfinalgegnerin Jule Niemeier (Dortmund) gegen die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.