Kein Spaß auf Rasen: Ruud schon ausgeschieden

Der Weltranglistenvierte Casper Ruud ist bei den 136. All England Championships in der zweiten Runde mit einer am Ende miserablen Leistung gescheitert. Der Norweger, zweimaliger Finalist der French Open und bekanntermaßen kein Freund von Tennis auf Rasen, unterlag dem Engländer Liam Brody 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6. Der 29 Jahre alte Brody ist nur die Nummer 142 der Weltrangliste.