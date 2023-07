Wimbledon: Der Traum lebt! Krawietz/Pütz im Halbfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen bei den 136. All England Championships weiter von ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Das an Nummer zehn gesetzte Duo steht in Wimbledon im Halbfinale - dank eines überzeugenden 6:4, 6:3 gegen die an Nummer 13 gesetzte Kombination aus Jamie Murray und dem ehemaligen Pütz-Partner Michael Venus (Großbritannien/Neuseeland).