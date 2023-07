Wimbledon: Otte verliert in Runde zwei

Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte hat den Einzug in die dritte Runde der 136. All England Championships verpasst. Der 29 Jahre alte Qualifikant unterlag dem Kolumbianer Daniel Galan 3:6, 6:3, 3:6, 6:7 (3:7). Damit sind in Wimbledon nur noch zwei Deutsche im Männerturnier dabei: Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und Maximilian Marterer (Nürnberg).