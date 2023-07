Wimbledon: Tennis-Star verläuft sich - Gegner lacht sich schlapp

In der dritten Runde des Herrenturniers in Wimbledon kam es vor dem Match zwischen Carlos Alcaraz und Nicolas Jarry zu einer kuriosen Situation. Als beide Spieler den Platz betraten, lief Jarry auf die falsche Seite des Courts.

Der 27-Jährige kam dicht gefolgt von Alcaraz aus dem Tunnel, bog aber nicht nach links in Richtung Bänke ab, sondern dreht instinktiv nach rechts ab. Fröhlich winkte er in Menge, in der unter anderem Ex-Fußballer Gary Lineker, Michael Owen und Rock-Star Jon Bon Jovi saßen.