Wimbledon: Vondrousova gelingt historischer Finalsieg

Außenseiterin Marketa Vondrousova hat bei den 136. All England Championships ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Endspiel von Wimbledon besiegte die 24 Jahre alte Tschechin die Vorjahresfinalistin Ons Jabeur aus Tunesien in 1:20 Stunden 6:4, 6:4. Für ihren Triumph in einem Match auf eher mäßigem Niveau erhält sie ein Preisgeld von 2,75 Millionen Euro.