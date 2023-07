Wimbledon: "Wunderkind" Andrejewa im Achtelfinale

Das neue Tennis-„Wunderkind“ Mirra Andrejewa hat bei den 136. All England Championships als letzte Spielerin das Achtelfinale erreicht. Die 16-Jährige besiegte in einem russischen Duell die sechs Jahre ältere Anastassija Potapowa 6:2, 7:5 und feierte bei ihrer zweiten Teilnahme an einem Grand Slam ihren bisher größten Erfolg.

Bei den Australian Open zu Jahresbeginn war Andrejewa noch im Wettbewerb der Juniorinnen am Start, dort erreichte sie das Finale. Bei den French Open in Paris kam sie dann im Hauptfeld bereits in die dritte Runde. Seit Jahresende 2022 hat sich die junge Russin von Rang 293 der Weltrangliste auf zuletzt Rang 102 verbessert, durch den Achtelfinaleinzug im All England Club rückt sie nun auf Rang 64 vor.