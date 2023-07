Zverev betreibt Gegner-Studium bei YouTube

Vier Tage mussten sie auf ihre ersten Matches warten, jetzt geht es für Alexander Zverev und Jule Niemeier bei den 136. All England Championships in Wimbledon Schlag auf Schlag. Beide treten am Freitag zu ihren Zweitrundenbegegnungen an, gleiches gilt für die Hamburgerin Tamara Korpatsch. Im Falle eines Sieges wäre wohl der Samstag der nächste Spieltag für das Trio.