Djokovic: "Jeden Grand Slam als den letzten behandeln"

Angesichts seines fortgeschrittenen Tennisalters von 36 Jahren möchte Novak Djokovic jedes Grand-Slam-Turnier angehen, als wäre es sein letztes. „Ich weiß nicht, wie viele Slams ich noch haben werde“, sagte der Serbe bei einer Pressekonferenz vor den am Montag beginnenden US Open: „Ich werde trotzdem weitermachen. Ich habe im Moment kein Ende im Kopf.“

In seinem Alter müsse man aber "wertschätzender sein, jeden Grand Slam als den vielleicht letzten behandeln, was Engagement und Leistung angeht." Jedes der vier großen Turniere betrachte er deswegen als "goldene Gelegenheit, Geschichte zu schreiben."

Djokovic hat die US Open seit 2018 nicht mehr gewonnen, mit "nur" drei Erfolgen zählt das Hartplatz-Highlight in New York statistisch betrachtet nicht zu seinen Lieblingsturnieren. Auf Grand-Slam-Ebene ist dennoch niemand erfolgreicher als der "Djoker" (23 Titel).