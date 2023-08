Siegemund erreicht Hauptfeld der US Open

Laura Siegemund (Metzingen) hat als vierte deutsche Spielerin das Hauptfeld der am Montag beginnenden US Open (bis 10. September) erreicht. Die 35-Jährige gewann am Freitag (Ortszeit) in der dritten Qualifikationsrunde trotz eines verpatzten ersten Satzes gegen die Französin Oceane Dodin 1:6, 6:0, 6:3 und sicherte sich ihren Platz im 128-köpfigen Teilnehmerfeld.

Auch Eva Lys hat am Samstag die Chance auf die Teilnahme an der ersten Runde. Die Hamburgerin muss dafür am Abend deutscher Zeit die US-Amerikanerin McCartney Kessler bezwingen. Neben Siegemund waren dank der Weltranglistenposition bereits Tatjana Maria (Bal Saulgau), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Tamara Korpatsch (Hamburg) für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York qualifiziert.