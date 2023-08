US Open: Nick Kyrgios muss erneut absagen - auch Struff fehlt bei dem Grand Slam in New York

Der Australier muss nach seiner Absage für die Australian Open in Melbourne, den French Open in Paris und Wimbledon in London nun auch auf die US Open verletzungsbedingt verzichten.

In diesem Jahr hat Kyrgios erst ein Match bestritten, welches er beim ATP-Turnier in Stuttgart Mitte Juni gegen den Chinesen Wu Yibing deutlich verlor.

Struff muss US Open ebenfalls absagen

Der 33 Jahre alte Warsteiner, der ein ganz starkes Frühjahr gespielt hatte, hat seine Teilnahme an den US Open in New York (28. August bis 10. September) als Folge seiner Hüftverletzung abgesagt. Dies teilten die Veranstalter in Flushing Meadows am Donnerstagabend mit.