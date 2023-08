US Open 2023 LIVE im Stream, Ticker: Infos, Favoriten & Spielplan - Zieht Zverev in die dritte Runde ein?

Seit dem 28. August und noch bis zum 10. September finden in New York die US Open statt, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Den besonderen Reiz in New York machen die zahlreichen Night Sessions mit Spielen unter Flutlicht und der riesige Center Court aus. In das Arthur Ashe Stadium passen satte 23.771 Zuschauer.

Vier deutsche Tennisprofis haben den Sprung in die zweite Runde geschafft. Alexander Zverev, Finalist von 2020, der das Turnier im vergangenen Jahr verletzungsbedingt verpasst hatte, ist als einziger gesetzt und zählt zum erweiterten Favoritenkreis.

Der Tennis-Podcast „Cross Court“ bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Eine große Änderung gibt es in diesem Jahr bei den Übertragungsrechten, denn das Turnier wird nach vielen Jahren nicht mehr im Free-TV bei Eurosport zu sehen sein, sondern beim Sport-Streamingdienst Sportdeutschland.TV - weiter an Bord ist aber die deutsche Tennis-Legende Boris Becker.

So können Sie die US Open 2023 LIVE verfolgen:

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei den US Open 2023?

Bei den Herren sind die Augen vor allem auf zwei Spieler gerichtet: Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Der spanische Weltranglistenerste geht dabei als Titelverteidiger an den Start. Der Serbe Djokovic könnte seinen 24. Grand-Slam-Titel gewinnen.

Die beiden Superstars, die sich zuletzt zwei epische Endspiele geliefert hatten, können erst im Finale aufeinandertreffen. In Wimbledon gewann Alcaraz in fünf Sätzen gegen Djokovic, beim Masters in Cincinnati hatte der Grand-Slam-Rekordsieger nach drei umkämpften Sätzen die Nase vorn.

Nur Außenseiterchancen haben der Russe Daniil Medvedev, US-Open-Champion 2021, der Italiener Jannik Sinner, der zuletzt das Masters-Turnier in Toronto gewinnen konnte, und der Däne Holger Rune, während Stefanos Tsitsipas sensationell an dem Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker scheiterte.

Ebenso schon raus ist der Norweger Casper Ruud, der 2022 ach das Finale in vier Sätzen gegen Alcaraz verloren hatte.

Bei den Frauen ist die Topfavoritin die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek, die im Vorjahr in zwei Sätzen gegen Ons Jabeur triumphiert hatte. Zu rechnen dürfte auch mit Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka (Belarus) sein.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen aber auch zwei US-Amerikanerinnen, die zuletzt bei den Masters-Turnieren in Montreal und Cincinnati erfolgreich waren: Jessica Pegula gewann in Kanada (Montreal), Coco Gauff setzte sich in den USA (Cincinnati) durch.

US Open 2023: Wie steht es um die Deutschen?

Allenfalls Außenseiterchancen dürfte Zverev, die Nummer 12 der Setzliste, haben - doch nach seinem Turniersieg in Hamburg sowie dem Halbfinal-Einzug in Cincinnati tritt der 26-Jährige mit viel Selbstvertrauen in New York an. Er bekommt es in der zweiten Runde mit seinem Landsmann Daniel Altmaier zu tun.

Zwei deutsche Frauen sind am Donnerstag am Start: Tamara Korpatsch und Eva Lys kämpften sich durch die erste Runde.

Korpatsch trifft in der zweiten Runde auf die Russin Ljudmila Dmitrijewna Samsonowa und Lys spielt gegen die Italienerin Lucia Bronzetti.

US Open 2023 - die wichtigsten Spiele am 31. August (2. Runde)