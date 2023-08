US Open: Koepfer will Alcaraz "in Bedrängnis bringen"

Mit jeder Menge Realismus in die Mammut-Aufgabe: Tennis-Profi Dominik Koepfer macht sich vor seinem Match gegen den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Carlos Alcaraz bei den US Open keine großen Hoffnungen auf einen Überraschungssieg.

„Entweder wirst du gegen jemanden spielen, bei dem du weißt, dass du gewinnen kannst, oder du spielst halt gegen Djokovic oder Alcaraz“, sagte der 29-Jährige vor der Erstrundenpartie gegen den Spanier in New York bei tennismagazin.de .

Dennoch, so Koepfer, werde es "cool, gegen ihn zu spielen. Ich hoffe, dass ich mithalten und ihn ein bisschen in Bedrängnis bringen kann." Für den Furtwangener, der nach einigen Verletzungen kürzlich wieder in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehrt war, ist die Partie in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit das erste Duell mit dem spanischen Wunderkind (20).