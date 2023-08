US Open: Korpatsch in der zweiten Runde

Tamara Korpatsch aus Hamburg hat bei den US Open in New York als erste von neun deutschen Tennis-Profis die zweite Runde erreicht. Gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien setzte sich die 75. der Weltrangliste in 83 Minuten 6:3, 6:2 durch. Sie trifft nun auf die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland.