Zverev mit "Superstimmung" vor US-Open-Auftakt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht die kommenden Aufgaben bei den am Montag beginnenden US Open optimistisch an. Er sei generell in „Superstimmung“, sagte der 26-Jährige während einer Medienrunde in New York am Samstag. „Die letzten paar Wochen, die laufen gut. Ich hoffe, dass ich hier so weitermachen kann“, so Zverev, der am Dienstag zum Auftakt des Hartplatz-Grand-Slams auf den Australier Aleksandar Vukic trifft.