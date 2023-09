Aus im Viertelfinale: Zverev verliert gegen Alcaraz

Alexander Zverev (26) ist im Viertelfinale der US Open ausgeschieden und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg unterlag dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 3:6, 2:6, 4:6. Der Spanier trifft nun auf Daniil Medwedew (Russland), das zweite Halbfinale in New York bestreiten Novak Djokovic (Serbien) und Ben Shelton (USA).