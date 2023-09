Erste Night-Session: Zverev gegen Dimitrow Favorit

Das erste Mal Night-Session, dazu eine gute Bilanz gegen den Gegner: Alexander Zverev peilt bei den US Open in New York den Einzug ins Achtelfinale an. Gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow ist der Hamburger in der Nacht zu Sonntag (01.00 Uhr) der Favorit. Vor zwei Wochen schlug Zverev den Bulgaren in Cincinnati locker, dem bislang letzten Duell will er aber nicht zu große Bedeutung beimessen.