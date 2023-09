Sportwetten: Zverev Außenseiter gegen Alcaraz

Olympiasieger Alexander Zverev geht als klarer Außenseiter ins Viertelfinal-Duell bei den US Open gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Für einen Sieg des Hamburgers zahlt Sportwettenanbieter bwin das 4,25-fache des Einsatzes zurück. Ein Erfolg des Favoriten aus Spanien ist mit der Quote 1,22 notiert. Das Match in New York wird voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag stattfinden.