US Open 2023 LIVE im Stream und Ticker: Kommt es zum Traumfinale?

Crunch Time bei den US Open! Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2023 stehen die Halbfinals vor der Tür - in denen die Tickets für das große Finale am Sontag vergeben werden.

Während der „Djoker“ in seinem Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz wenig anbrennen ließ (1:6, 4:6, 4:6), setzte sich Shelton gegen seinen amerikanischen Landsmann Frances Tiafoe in vier Sätzen durch (6:2, 3:6, 7:6, 6:2).

Das erste Halbfinale zwischen Djokovic und Shelton beginnt am Freitag (8. September) um 21:00 Uhr MESZ in der Day Session, das zweite mit Alcaraz und Medvedev am Samstag (9. September) ab 1:00 Uhr MESZ in der Night Session.