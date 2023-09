Medvedev ringt Alcaraz nieder

Es war eine echte Meisterleistung von Daniil Medvedev. Im Halbfinale der US Open rang der Russe Carlos Alcaraz in vier Sätzen (7:6, 6:1, 3:6, 6:3) nieder und warf den Titelverteidiger damit aus dem Turnier.

Vielmehr darf der 27-Jährige nun selbst von seinem zweiten Triumph in Flushing Meadows träumen. Bereits vor zwei Jahren setzte er sich die Krone in New York auf - sein bislang einziger Grand-Slam-Sieg. Gegner damals: Novak Djokovic.